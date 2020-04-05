РИАМО - 5 апр. Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

4 апреля в результате взрыва газовой колонки разрушились перекрытия второго подъезда дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Из-за произошедшего пострадали шесть человек, погибли трое. В 00:20 воскресенья на месте происшествия были завершены спасательные работы, разбор завалов продолжается.

«К сожалению, трех человек невозможно вернуть, поэтому семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Еще четыре человека получили достаточно серьезные ранения, они сейчас находятся в МОНИКИ, клиниках Рошаля и Москвы. Все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей», - сказал Воробьев.

Каждому жильцу в качестве первой помощи будет выплачено по 30 тысяч рублей, а одиноко проживающим – по 50 тысяч.

По поручению губернатора администрация городского округа развернула мобильный штаб для оказания помощи жильцам. Жители обеспечены всем необходимым, организовано питание, с пострадавшими общаются психологи.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин опубликовал видеозапись с благодарностью жителей дома, где произошел взрыв газа, в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь при решении проблем.

Ранее соболезнования родным и близким погибших выразил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он пожелал родственникам пострадавших огромных сил и крепости духа.