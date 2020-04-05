РИАМО - 5 апр. В Москве и Подмосковье мечети до 30 апреля не будут проводить коллективные молитвы, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации.
Изначально ограничительные меры были приняты с 18 марта по 10 апреля. Отменялись коллективные богослужения и общение дежурных имамов с верующими, приостановили проведение и религиозных обрядом, и маджлисов, кроме похорон.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также с объявленным режимом нерабочих дней, действие этих мер продляется до 30 апреля включительно. Вместе с тем, в случае улучшения ситуации до указанного срока, ограничения будут сняты ранее», — отмечается в материале.
Все молитвы будут совершать дежурные имамы и ограниченное число духовенства и сотрудников. Ограничения не коснутся круглосуточного чтения Корана в Московской соборной мечети.
Ранее также РПЦ ужесточило правила санитарной обработки из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, запретили целовать крест по окончании литургии.
В связи с пандемией коронавируса в столичном регионе отменены все массовые мероприятия, закрылись все непродуктовые магазины, общепиты и места массового отдыха.
В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Покидать квартиру можно только в случае необходимости.
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5 АПРЕЛЯ
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