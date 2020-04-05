РИАМО - 5 апр. Доктор медицинских наук и главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев объяснил, что коронавирус, как грипп, станет сезонной болезнью и будет приходить два раза в год, сообщает Nation News.

«Вы вспомните про вирус гриппа. Вот это будет такой же вирус. У нас есть вакцины, мы прививаемся. Грипп приходит к нам два раза в году – поздней осенью и ранней весной. Когда холодно, ветрено, противно, мы заболеваем гриппом, потом вылечиваемся, а потом он исчезает куда-то», — сказал Виктор Зуев.

Врач добавил, что грипп никуда не уходит, а остается у нас в организме и, когда иммунитет падает, мы снова заболеваем.

Вирусолог и академик РАН Виталий Зверев объяснил, что коронавирус также останется с человеком навсегда. По его прогнозам, новым типом коронавирусной инфекции переболеет около 70% населения планеты.

Виктор Зуев отметил, что в мегаполисах сложно не подхватить вирус, но заразится – это не значит заболеть. Эксперт заметил, что дети и старики находятся в группе риска, потому что у ребенка иммунитет еще не сформирован, а у пожилого человека — ослабляется. Но первыми в группе риска располагаются беременные, потому что их очень сложно лечить.

Зуев подытожил, что пока коронавирус до конца не изучен. У кого-то болезнь протекает без симптомов, но это не значит, что он не может заразить вирусом других.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию в мире. Всего в мире зарегистрировано около 1,2 миллиона заболевших коронавирусом, более 67 тысяч пациентов скончались, почти 253 тысячи пациентов выздоровели. В России насчитывается 5389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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