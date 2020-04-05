РИАМО - 5 апр. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заявил, что распространение недостоверной информации о коронавирусе нужно пресекать, как в военное время, сообщает Nation News.

«Кто-то это делает просто для того, чтобы набрать подписчиков, а кто-то — сознательно, чтобы увеличить панику и накрутить негатив», — сказал Макаренко.

По мнению блогера, недостоверная информация может расшатать психику людей, и фейки из соцсетей нужно заставлять удалять.

Ранее в городе Краснотурьинске в Свердловской области на распространении недостоверной информации о погибших от коронавирусной инфекции попался 35-летний мужчина. Он писал в Instagram фейки о всплесках заболевших в своем городе и в Карпинске и Североуральске.

Выяснилось, что таким способом мужчина пытался увеличить число подписчиков и привлечь внимание к себе. Злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что не знал достоверной информации о ситуации.

В отношении мужчины возбудили административное дело по КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации». Ранее подозреваемый уже был судим за изнасилование.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Ухань в Китае в конце прошлого года и распространилась по всему миру. Всего в мире зарегистрировано около 1,2 миллиона заболевших коронавирусом, более 67 тысяч пациентов скончались, почти 253 тысячи пациентов выздоровели. В России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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