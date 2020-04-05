РИАМО - 5 апр. Продюсер Андрей Загорский надеется, что мэр Москвы Сергей Собянин одобрит проведение благотворительного пасхального концерта для детей-сирот 19 апреля, сообщает Nation News.

Загорский отметил, что некоторые звезды 1990-х уже подтвердили возможность участия в пасхальном концерте для детей, оставшихся без попечения родителей.

«За неделю самоизоляции наши артисты потихоньку начали сходить с ума без концертов и без самореализации! В итоге было принято решение сделать благотворительный концерт для детей-сирот. Я думаю, что мэр нашей столицы с пониманием отнесется к такому решению!» — сказал Загорский.

Продюсер считает, что не нужно отрезать детей от общества и лишать их радости. Звезды постараются сделать так, чтобы дети не чувствовали себя оторванными от внешнего мира.

В целях профилактики распространения коронавируса в России введен режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. В Москве действует режим всеобщей самоизоляции.

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