РИАМО - 5 апр. Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова лечится от легкой формы коронавирусной инфекции, при этом повторный тест показал отрицательный результат на наличие патогена в организме.

Как рассказала РИАМО в воскресенье сама Стебенкова, результаты первого теста, подтвердившего коронавирус, оказались сомнительными. Эти результаты пришлось перепроверить.

«У меня повторный тест (на коронавирус – ред.) отрицательный. Я чувствую себя хорошо, у меня температуры нет. У меня все проходит в легкой форме», - сказала Стебенкова.

Она предположила, что могла заразиться коронавирусом в Мосгордуме от помощников одного депутата, которые не соблюдали режим самоизоляции.

Стебенкова также поблагодарила врачей, которые с первого дня уделяют максимум внимания ее здоровью.

«У нас замечательное здравоохранение. Так, как у нас, никто не заботится о больных, которые сегодня находятся на дому», - отметила Стебенкова.

Парламентарий настоятельно рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать заражения Covid-19.

«Несмотря на то, что заболевание в легкой форме протекает, при этом самочувствие не совсем прекрасное. Я считаю, что нужно обязательно никуда сейчас не ходить, по максимуму все контакты убрать и тогда у вас будет шанс избежать заболевания», - заключила Стебенкова.

Ранее коронавирус нашли у депутата Московской городской думы Евгения Ступина. Сейчас парламентарий находится на карантине.

Всего в Москве насчитывается 3893 случая заражения Covid-19, в том числе 536 случаев выявили за последние сутки.

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