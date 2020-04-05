РИАМО - 5 апр. Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова лечится от легкой формы коронавирусной инфекции, при этом повторный тест показал отрицательный результат на наличие патогена в организме.
Как рассказала РИАМО в воскресенье сама Стебенкова, результаты первого теста, подтвердившего коронавирус, оказались сомнительными. Эти результаты пришлось перепроверить.
«У меня повторный тест (на коронавирус – ред.) отрицательный. Я чувствую себя хорошо, у меня температуры нет. У меня все проходит в легкой форме», - сказала Стебенкова.
Она предположила, что могла заразиться коронавирусом в Мосгордуме от помощников одного депутата, которые не соблюдали режим самоизоляции.
Стебенкова также поблагодарила врачей, которые с первого дня уделяют максимум внимания ее здоровью.
Парламентарий настоятельно рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать заражения Covid-19.
«Несмотря на то, что заболевание в легкой форме протекает, при этом самочувствие не совсем прекрасное. Я считаю, что нужно обязательно никуда сейчас не ходить, по максимуму все контакты убрать и тогда у вас будет шанс избежать заболевания», - заключила Стебенкова.
Ранее коронавирус нашли у депутата Московской городской думы Евгения Ступина. Сейчас парламентарий находится на карантине.
Всего в Москве насчитывается 3893 случая заражения Covid-19, в том числе 536 случаев выявили за последние сутки.
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5 АПРЕЛЯ
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