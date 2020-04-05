РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Штаб местного отделения ВВПОД «Юнармия» в Подольске приобрел 100 комплектов юнармейской формы для участия в параде на 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым была учреждена премия «Наше Подмосковье». В 2019 году лауреатами премии стали начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Подольска Евгений Лукошников и председатель комитета ветеранов общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ городского округа Альберт Салиев.

«На полученные денежные средства в апреле 2020 года были закуплены 100 комплектов юнармейской формы. В первую очередь форму получат юнармейские отряды, участвующие в торжественном параде 9 мая 2020 года в Подольске, а также отряды, показавшие 100% участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия»», - говорится в сообщении.

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