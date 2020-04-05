РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Рабочие отремонтируют яму, образовавшуюся от просевшего люка на улице 43-й Армии в Подольске, до 14 мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге по улице 43-й Армии. Он отметил, что у дома №7 просел люк и образовалась яма.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу провала люка на проезжей части автодороги по улице 43-й Армии и сообщает, что сотрудниками РУАД № 4 был осуществлен выезд по вышеуказанному адресу», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Сотрудники управления установили, что повреждение дороги не является аварийным и не угрожает безопасности дорожного движения. Устранение ямы будет выполнено до 14 мая.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.