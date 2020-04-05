РИАМО - 5 апр. Проверка магазинов в подмосковном Реутове не выявила нарушений санитарно-гигиенических норм и социального дистанцирования, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Глава городского округа Реутов Станислав Каторов в воскресенье проинспектировал ряд магазинов крупных торговых сетей на предмет соблюдения правил социального дистанцирования и наличия товаров первой необходимости. Проверка не выявила нарушений», — отмечается в сообщении.

По данным администрации Реутова, ситуация недельной давности с нехваткой бакалейных товаров в свободной продаже выправилась: гречки, риса, муки, макаронных изделий достаточно. Кроме того, во всех торговых сетях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, нанесена полутораметровая разметка возле касс, регулярно проводится дезинфекция.

«Еще раз призываю всех строго соблюдать распоряжение Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева и не покидать без необходимости свои квартиры. Вместе мы сможем предотвратить распространение инфекции и вернуть нашу жизнь в нормальное русло!», — заключается в сообщении.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, также для всех граждан действует режим самоизоляции. Нельзя покидать квартиру без необходимости. Причинами для выхода могут стать: покупка товаров первой необходимости в ближайшем продуктовом, поход в аптеку, на работу, обращение за экстренной помощью, угроза жизни и здоровью, выгул собак на расстоянии 100 метров от дома и вынос мусора.

На улицах и в общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

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