РИАМО - 5 апр. Глава российского государства Владимир Путин еще как минимум неделю будет работать в удаленном формате, сообщает Nation News.

«Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что подобный формат работы не связан с тем, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко обнаружили коронавирусную инфекцию», — отмечается в материале.

О заражении коронавирусом Дениса Проценко стало известно 31 марта. Главврач сообщил, что изолировался в своем кабинете, чтобы работать дистанционно.

Президент посещал больницу в Коммунарке 24 марта, там проходят лечение те, кто болен коронавирусной инфекцией, и те, у кого есть подозрение на это заболевание.

Новый коронавирус начал распространяться по миру из Китая. В России зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии в РФ объявлен режим повышенной готовности, в частности, сотрудников по возможности переводят на удаленный формат работы.

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5 АПРЕЛЯ

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