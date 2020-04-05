РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 5 апр. Жители подмосковных Люберец могут бесплатно заниматься на онлайн-тренировках от спортсменов городского округа, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Карантин - не повод поддаваться грустным мыслям! Тренеры и фитнес-инструкторы городского округа Люберцы позаботились о вас! Они подготовили серию уроков «Домашний тренер». Упражнения рассчитаны на любой уровень физической подготовки, их можно делать дома с минимальным количеством спортинвентаря и подручных материалов», — написал Ружицкий.

Он пояснил, что посмотреть видеоуроки можно на сайте спорткомитета администрации Люберец, в социальных сетях: https://www.instagram.com/luber_sport/?hl=ru и vk.com/lyubertsysport, а также в эфире Люберецкого районного телевидения - в будни в 08:00 и в 11:30, по выходным в 07:15 и в 09:30.

«Занимайтесь дома спортом и будьте здоровы! Ведь Люберцы - территория спорта», — заключил Ружицкий.

В Подмосковье из-за введенного режима самоизоляции закрылись спортзалы, непродуктовые магазины, рестораны и кафе. Для жителей действует режим самоизоляции, нельзя выходить из дома без веской причины, тренироваться на спортплощадках также запрещено.