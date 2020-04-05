РИАМО - 5 апр. Четыре человека, которые пострадали в результате взрыва газовой колонки и последующего обрушения в жилом доме в Орехово-Зуеве, находятся в больницах, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин.

Днем 4 апреля в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Погибли три человека. Шестеро человек пострадали, из них четверо были госпитализированы.

«У нас четыре человека оказались в больнице. Жизни их ничего сейчас не угрожает. Трое из них переведены в больницы Москвы – МОНИКИ и «Рошаль», один остается здесь с небольшими повреждениями. Троих людей извлекли погибшими, личности двоих установлены», - сказал Панин.

Он добавил, что в 00:20 воскресенья на месте происшествия были завершены спасательные работы, разбор завалов продолжается.

Ранее в аккаунте администрации Орехово-Зуевского округа в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что власти признали частично обрушавшийся дом в Орехово-Зуеве подлежащим восстановлению.