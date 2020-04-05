РИАМО - 5 апр. По состоянию на 4 апреля количество транспортных средств на подмосковных дорогах снизилось на 35% по отношению к показателям до введения режима всеобщей самоизоляции, тем не менее трафик на дачных территориях сохраняется, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наибольшее снижение числа автотранспорта (до 50%) зафиксировано на вылетных магистралях М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На хордовых и муниципальных дорогах, преимущественно в дачных районах, трафик сохраняется», - говорится в сообщении.

Количество нарушений правил дорожного движения снизилось на 4%, до 93 тысяч, однако число нарушений по-прежнему больше на 48% показателя за аналогичный период 2019 года.

За сутки в Подмосковье произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли четыре человека и пострадали восемь.

В Московской области из-за коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, за продуктами и лекарствами. Кроме того, в регионе наложены ограничения на работу организаций и предприятий.