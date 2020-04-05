РИАМО - 5 апр. Бездомным в столице начали раздавать дополнительную партию еды, в пунктах помощи им также меряют температуру, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раздачу еды бездомным людям. Получить ее можно ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки», — отмечается в материале.

Мобильная служба «Социальный патруль» выезжает на улицы города и предлагает помощь. Они консультируют бездомных о том, что в случае недомогания, они могут обратиться в центры соцадаптации.

Кроме измерения температуры в центрах, соблюдаются и другие меры предотвращения коронавируса и предосторожности, которые рекомендует Роспотребнадзор.

В пунктах помощи работают сотрудники некоммерческих организаций. Для оказания поддержки бездомным в полном объеме, как до начала карантина, департамент труда выделил дополнительные финансовые средства для закупки еды и организации раздачи.

В более чем тысяче филиалов центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки граждане могут не только получить продовольствие, но и пройти социальную адаптацию. Бездомным, находящимся в полустационарах, рекомендуется не уходить с территории до окончания карантина.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса на территории Подмосковья. За сутки в регионе выявили 45 новых случаев инфекции.

- В Москве выявили еще 536 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 5 апреля инфекция подтверждена у 3893 москвичей.

- Разобрались, как работает столичная система мониторинга за больными коронавирусом

- Губернатор о продлении периода самоизоляции до 1 мая и ограничительных мерах в Подмосковье