РИАМО - 5 апр. Подмосковные салоны красоты, работающие по лицензии на осуществление медицинской деятельности, могут возобновить обслуживание клиентов в период действия ограничительных мер из-за коронавируса, следует из документа, опубликованного на официальном портале правительства Московской области.

Из-за распространения коронавируса в период с 28 марта по 1 мая в Подмосковье была приостановлена работа салонов красоты, СПА- и массажных салонов, соляриев и саун, где необходимо личное присутствие клиента. Исключение сделали для услуг, оказываемых дистанционно и с доставкой. Теперь список исключений расширился.

«За исключением услуг <…>, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности», - говорится в новой версии документа.

Также сняты ограничения на работу специализированных розничных магазинов, торгующих медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями и оборудованием.

Аналогичные послабления для бьюти-бизнеса и салонов оптики были введены и на территории Москвы.

По последним данным, в Москве насчитывается 3893 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Подмосковье – 305 случаев.

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