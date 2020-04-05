РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Представители администрации подмосковного Подольска продолжают проводить мониторинг дезинфекции подъездов многоквартирных домов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению главы городского округа Николая Пестова сотрудники территориальных подразделений администрации, а также руководители структурных подразделений и заместители главы округа продолжают регулярно проводить проверки уборки и санобработки подъездов. Так, замглавы Эдуард Щепетев проверил дом № 4 на улице Мира», - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщить о плохой дезинфекции подъездов горожане могут на горячую линию комитета по ЖКХ администрации по телефонам: 8 (496) 755-57-93 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00) и 8 (916) 565-96-15 (круглосуточно).

За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом количество случаев инфицирования в регионе достигло 305.

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