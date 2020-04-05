РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Двенадцатилетнему мальчику из многодетной семьи, проживающей в деревне Лемешово Подольска, вручили подарок ко дню рождения, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«По поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова поздравил с днем рождения 12-летнего Эрика и вручил ему подарок. Он из многодетной семьи и проживает в деревне Лемешово», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Боярко пожелал имениннику здоровья, успехов в учебе и всего самого наилучшего. Вместе с родителями он стойко переносит режим самоизоляции.