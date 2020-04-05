РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. В подмосковных Люберцах за сутки выявили одного зараженного коронавирусом, всего в округе 19 заболевших, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 305 случаев заболевания. Также 34 пациента выписаны из больниц после выздоровления, трое скончались в результате развившихся осложнений.

«В Люберцах за сутки выявлен один новый случай заболевания Covid-19. Всего в округе по состоянию на 5 апреля - 19 зараженных», - говорится в сообщении.

Еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, из Казани и из Вьетнама находятся на лечении в подмосковных стационарах. Проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны.

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