РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В подмосковном Подольске за весь эпидемиологический период выявили 5 случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом за весь эпидемиологический период. В Подмосковье по состоянию на 5 апреля - 305 случаев заболевания. 34 пациента выписаны из больниц после выздоровления, трое скончались в результате развившихся осложнений», - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в области было выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в возрасте от 19 до 39 - 18 человек; в возрасте от 40 до 68 – 23 человека; в возрасте от 69 до 85 – 2 человека и двое детей.

В Московской области из-за коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, за продуктами и лекарствами.

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