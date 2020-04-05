РИАМО - 5 апр. Централизованный шлюз начал работать в ГКБ №15 имени Филатова в Москве, он позволит ускорить процесс прохода медиков из «чистой» в «грязную» зону стационара, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Централизованный шлюз соединяет два корпуса больницы и родильный дом. Пропускная способность шлюза около тысячи человек в смену, а это значит, что проходить на территорию «грязной» зоны стационара врачи и медицинские сестры смогут намного быстрее», - говорится в сообщении.

За несколько дней в больнице устроили просторный санпропускник, состоящий из 80 душевых кабин, 1 тысячи шкафов для переодевания, обеденной зоны и зоны отдыха. Навигация в шлюзе четкая и понятная, здесь учитываются все требования санитарной безопасности.

Больница имени Филатова – крупнейшая перепрофилированная клиника по лечению больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день здесь находятся на лечении 1060 пациентов, из них 282 больных с коронавирусом .

Всего в Москве насчитывается 3893 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 536 случаев подтвердились за последние сутки.

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