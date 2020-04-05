РИАМО - 5 апр. Власти признали частично обрушавшийся дом в подмосковном Орехово-Зуеве подлежащим восстановлению, сообщается в аккаунте администрации Орехово-Зуевского округа в соцсети «ВКонтакте».

Днем 4 апреля в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в квартире взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. В результате происшествия три человека погибли, шестеро пострадали.

«Дом 31 на улице Гагарина решено восстанавливать. Жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться домой сразу же после того, как закончится разбор завалов. Первый и второй подъезды признаны аварийными, но подлежат восстановлению», - говорится в сообщении.

Местные власти также приняли решение выделить средства на ремонт поврежденного дома.