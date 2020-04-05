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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В Москве 5 апреля прошла вторая масштабная дезинфекция общественных пространств.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Обработка улиц и дворов необходима для борьбы с коронавирусом.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Специалисты комплекса городского хозяйства провели обработку дорог, парков, скверов и пр.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Для дезинфекции использовались препараты, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Такие вещества совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
В недоступных для техники местах обработку выполняли вручную.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Всего в масштабной дезинфекции задействовали около 3,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Сегодня Москва принимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Так, специалисты комплекса городского хозяйства дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования, а также подъезды, в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Также специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: вторая масштабная дезинфекция общественных пространств в Москве.
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