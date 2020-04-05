РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 апр. Жители подмосковных Котельников могут посмотреть вебинар о стрессе психолога Айгуль Дайнекиной в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«Мы знаем, как непросто сохранять спокойствие. Психолог Айгуль Дейнекина поможет разобраться в себе и позаботиться о душевном состоянии. Пятого апреля специалист проведет вебинар, на котором расскажет, как справиться с тревогой и стрессом», - говорится в сообщении.

Начало вебинара в 19:00.

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