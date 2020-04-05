РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 апр. В продуктовых магазинах подмосковного Дзержинского начали проводить проверки соблюдения требований санитарной безопасности в условиях эпидемии коронавируса, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

В частности, в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей. Во всех магазинах должна быть соответствующая разметка.

«Были в «Алексеевском», «Дикси», «Пятерочке» и «Ашане». Большинство мер безопасности в них соблюдают – присутствует обозначающая расстояние социальной дистанции разметка, сотрудники носят перчатки и медицинские маски», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что подобные рейды станут постоянными, к ним присоединятся депутаты.

«Прошу жителей старшего возраста воздержаться от похода в магазины. Для жителей старше 65 лет работает горячая линия: 8 (495) 550-03-03. По этому номеру можно обратиться за волонтерской помощью. Не стоит посещать места массового скопления и жителям с маленькими детьми», - заключила Иванова.

За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования достигло 305. С начала эпидемии в регионе выздоровели 34 пациента, трое скончались.

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