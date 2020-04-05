РИАМО - 5 апр. Одинцовский округ продолжает быть антилидером по количеству пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье, следует из данных областного оперштаба.
За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом количество случаев инфицирования в регионе достигло 305.
Подмосковный оперштаб по коронавирусу опубликовал актуальную статистику заболеваемости по городским округам:
- Одинцовский округ – 29
- Люберцы – 19
- Красногорск – 18
- Ленинский округ – 16
- Химки – 16
- Балашиха – 15
- Мытищи – 14
- Раменский округ – 12
- Истра – 8
- Долгопрудный – 7
- Лобня – 7
- Дмитровский округ – 6
- Котельники – 6
- Пушкинский округ – 6
- Подольск – 5
- Реутов – 5
- Жуковский – 4
- Коломенский округ – 4
- Сергиево-Посадский округ – 4
- Домодедово – 3
- Королев – 3
- Солнечногорск – 3
- Дубна – 2
- Лыткарино – 2
- Протвино – 2
- Фрязино – 2
- Воскресенск – 1
- Егорьевск – 1
- Ивантеевка – 1
- Лотошино – 1
- Луховицы – 1
- Наро-Фоминский округ – 1
- Богородский округ – 1
- Орехово-Зуевский округ – 1
- Павловский Посад – 1
- Талдомский округ – 1
- Щелково – 1
Кроме того, на лечении в подмосковных стационарах находятся еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, Казани и Вьетнама. Гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны.
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5 АПРЕЛЯ
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