РИАМО - 5 апр. Одинцовский округ продолжает быть антилидером по количеству пациентов с коронавирусной инфекцией в Подмосковье, следует из данных областного оперштаба.

За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом количество случаев инфицирования в регионе достигло 305.

Подмосковный оперштаб по коронавирусу опубликовал актуальную статистику заболеваемости по городским округам:

Одинцовский округ – 29 Люберцы – 19 Красногорск – 18 Ленинский округ – 16 Химки – 16 Балашиха – 15 Мытищи – 14 Раменский округ – 12 Истра – 8 Долгопрудный – 7 Лобня – 7 Дмитровский округ – 6 Котельники – 6 Пушкинский округ – 6 Подольск – 5 Реутов – 5 Жуковский – 4 Коломенский округ – 4 Сергиево-Посадский округ – 4 Домодедово – 3 Королев – 3 Солнечногорск – 3 Дубна – 2 Лыткарино – 2 Протвино – 2 Фрязино – 2 Воскресенск – 1 Егорьевск – 1 Ивантеевка – 1 Лотошино – 1 Луховицы – 1 Наро-Фоминский округ – 1 Богородский округ – 1 Орехово-Зуевский округ – 1 Павловский Посад – 1 Талдомский округ – 1 Щелково – 1

Кроме того, на лечении в подмосковных стационарах находятся еще 76 человек, в том числе из Москвы, Ивановской и Тверской областей, Казани и Вьетнама. Гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны.

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Текстовая трансляция

5 АПРЕЛЯ

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