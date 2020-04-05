РИАМО - 5 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ужесточил «антикоронавирусные» меры в Подмосковье, запретив прием металлолома от физических лиц, следует из документа, опубликованного на официальном портале правительства Московской области.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье ввели режим повышенной готовности и установили ряд ограничений для предприятий и организаций.

«В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов», - говорится в документе.

Этим же документом определены 12 органов исполнительной власти Московской области, которые имеют право налагать административные штрафы на индивидуальных предпринимателей и юрлиц за нарушения режима повышенной готовности.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 34 пациента выздоровели, трое скончались. Жители всех возрастов обязаны соблюдать домашний режим.

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