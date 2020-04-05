РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В одном из дворов подмосковного Подольска родители регулярно нарушают самоизоляцию и гуляют с детьми, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница города.

«Во дворе дома №41 по улице Парковая в Подольске неоднократно вижу семью, которая нарушает режим самоизоляции и гуляет на детской площадке с детьми. Также они гуляют всей семьей по району и выгуливают собак», - сказала жительница.

Она добавила, что детскую площадку во дворе неоднократно опечатывали, однако нарушители снимают предупредительные ленты.

Как пояснила сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск, в подобных ситуациях горожане могут сообщать о нарушителях в полицию.

В Московской области введен режим самоизоляции, при котором из квартиры можно выходить только при необходимости. Покидать дома можно в случае: угрозы жизни и здоровью, для обращения за экстренной помощью, для похода в ближайший магазин за продуктами первой необходимости, для выгула собак не дальше 100 метров от дома и для выноса мусора.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина не стоит выходить из дома.

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