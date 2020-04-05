РИАМО - 5 апр. В Москве за минувшие сутки подтвердились 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 47% из них (250 случаев) пришлось на людей в возрасте от 18 до 45 лет, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Кроме того, новым типом коронавируса заразились 19 детей.

Все пациенты и граждане, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Всего в Москве насчитывается 3893 случая заражения коронавирусом. В России зафиксировано 5389 случаев.

В Московском регионе ввели ограничительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. До 1 мая объявлен режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. На улице и в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Школы и вузы в регионе перешли на дистанционное обучение, сотрудников предприятий и организаций по возможности перевели на работу из дома. Все массовые мероприятия отменены. Также закрыты кафе, рестораны, салоны красоты и непродуктовые магазины, стоматологические клиники принимают только в экстренном случае.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 АПРЕЛЯ

- Разобрались, как работает столичная система мониторинга за больными коронавирусом

- Губернатор о продлении периода самоизоляции до 1 мая и ограничительных мерах в Подмосковье