РИАМО - 5 апр. За сутки в Подмосковье диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у двух детей, сообщает областной оперштаб.

«За минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в возрасте от 19 до 39 - 18 человек; в возрасте от 40 до 68 – 23 человека; в возрасте от 69 до 85 – 2 человека и двое детей», - говорится в сообщении.

В настоящий момент в Подмосковье выявили 305 случаев заболевания, 34 пациента выздоровели, трое скончались.

В Московской области из-за коронавируса введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, за продуктами и лекарствами.

Кроме того, в Московской области наложены ограничения на работу организаций и предприятий. Закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения.

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