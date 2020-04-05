РИАМО - 5 апр. На территории Подмосковья и Москвы до вечера воскресенья продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает опасную погоду.

В Московском регионе «желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать до 21:00.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории: Рязанской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Владимирской и Белгородской областей Центрального Федерального округа.

В воскресенье в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, воздух прогреется до плюс 4-6 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.