РИАМО - 5 апр. В Московской области зафиксировали третью смерть человека, зараженного коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб.

«В Подмосковье на данный момент зарегистрировано 305 случаев заболевания. 34 пациента выписаны из больниц после выздоровления, трое скончались в результате развившихся осложнений», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в областных медучреждениях создадут порядка 5 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Из-за распространения коронавируса в Подмосковье действует режим повышенной готовности, жители обязаны находиться в самоизоляции. Кроме того, введены ограничительные меры для предприятий и организаций. Ранее данные меры продлили до 1 мая, поскольку пик эпидемии еще не пройден.

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5 АПРЕЛЯ

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