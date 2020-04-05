РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Волонтеры движения «Милосердие-Подольск» начали раздавать защитные маски нуждающимся в округе, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши волонтеры начали изготавливать маски, которые сейчас необходимы как первое средство защиты. Пробную партию одноразовых масок из салфеток привезла Алина. Находясь в самоизоляции с семьей, она решила зря время не терять. Пробуем и другие варианты. Маски выдавали всем, кто обращался в «Лавку добра» за помощью. Бездомных приходило много. Грустно узнавать, что появляются новые бездомные, кто лишается работы и не может уехать. Собирали вещи, давали лекарство», - говорится в сообщении.

Также волонтеры начали развозить продуктовые наборы вместе с одноразовыми масками своим подопечным.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье действует режим повышенной готовности. Жители любого возраста должны соблюдать домашний режим, однако не запрещено выходить на улицу за продуктами и лекарствами. Также можно покидать квартиру тем, кто продолжает трудиться на своем рабочем месте. Кроме того, можно выбрасывать мусор и выгуливать собаку.