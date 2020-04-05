РИАМО - 5 апр. За последние сутки на территории Московской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 305 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в 14 регионах. Московская область – 45», - говорится в сообщении.

По данным за прошлые сутки, в Подмосковье насчитывалось 260 случаев заражения коронавирусом. Таким образом на данный момент в регионе выявлено 305 случаев инфицирования.

Всего на текущий момент в стране зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусом на территории 79 регионов. Вылечились 355 человек.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. В группе риска по коронавирусу находятся пожилые и больные люди, поэтому им особенно важно не покидать свои квартиры в период эпидемии.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 АПРЕЛЯ

- Разобрались, как работает столичная система мониторинга за больными коронавирусом

- Губернатор о продлении периода самоизоляции до 1 мая и ограничительных мерах в Подмосковье