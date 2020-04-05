РИАМО - 5 апр. Московское метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры теперь функционируют в режиме рабочего дня, чтобы у пассажиров была возможность не толпиться в салоне во время эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Несмотря на то, что пассажиропоток в Москве снизился более чем на 60%, мы, напротив, увеличили частоту движения общественного транспорта, а также скорректировали режим его работы — теперь метро, МЦК и МЦД функционируют в режиме рабочего дня», - говорится в сообщении.

Благодаря этой мере пассажиры общественного транспорта могут соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других людей, что особенно важно в период пандемии.

По последним данным, в Москве зафиксировано 3893 случая заражения коронавирусом. Жители всех возрастов должны соблюдать домашний режим и выходить на улицу только в случае крайней необходимости, при этом нужно соблюдать социальную дистанцию.

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