РИАМО - 5 апр. В Подмосковье определили органы исполнительной власти, которые уполномочены составлять протоколы и налагать административные штрафы на индивидуальных предпринимателей и юрлиц за нарушения режима повышенной готовности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности.
«Мы также наделили 12 органов и ведомств Подмосковья возможностью штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности. Распределение, кто и за что отвечает, а также перечень штрафных санкций можно посмотреть на портале mosreg.ru», - написал Воробьев в Instagram.
Он пояснил, что данные меры позволят обезопасить сотрудников предприятий и замедлить распространение коронавируса.
«Вместе с тем мы приложим все силы, чтобы поддержать, а не наказывать предпринимателей, если все требования будут соблюдены», - подчеркнул Воробьев.
Согласно документу, штрафовать бизнес за нарушения режима повышенной готовности имеют право следующие органы исполнительной власти Подмосковья:
- министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
- министерство потребительского рынка и услуг Московской области;
- министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
- министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;
- министерство экологии и природопользования Московской области;
- министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области;
- министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
- комитет лесного хозяйства Московской области.
- Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области;
- Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
- Главное управление гражданской защиты Московской области;
- Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
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