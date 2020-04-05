РИАМО - 5 апр. В Подмосковье определили органы исполнительной власти, которые уполномочены составлять протоколы и налагать административные штрафы на индивидуальных предпринимателей и юрлиц за нарушения режима повышенной готовности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности.

«Мы также наделили 12 органов и ведомств Подмосковья возможностью штрафовать предприятия за нарушение режима повышенной готовности. Распределение, кто и за что отвечает, а также перечень штрафных санкций можно посмотреть на портале mosreg.ru», - написал Воробьев в Instagram.

Он пояснил, что данные меры позволят обезопасить сотрудников предприятий и замедлить распространение коронавируса.

«Вместе с тем мы приложим все силы, чтобы поддержать, а не наказывать предпринимателей, если все требования будут соблюдены», - подчеркнул Воробьев.

Согласно документу, штрафовать бизнес за нарушения режима повышенной готовности имеют право следующие органы исполнительной власти Подмосковья:

министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; министерство потребительского рынка и услуг Московской области; министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области; министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; министерство экологии и природопользования Московской области; министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области; министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области; комитет лесного хозяйства Московской области. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области; Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»; Главное управление гражданской защиты Московской области; Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

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