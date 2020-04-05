РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 апр. Глава подмосковного округа Дзержинский Людмила Иванова в своем Instagram-аккаунте поблагодарила волонтеров за помощь во время пандемии коронавируса.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, если закончились продукты или лекарства. Пожилым людям товары первой необходимости доставляют на дом волонтеры.

«Ребята, вы невероятные! Вы самая настоящая сила и наша опора», — так каждый раз говорю нашим волонтерам. На них в буквальном смысле свалилась большая работа. Ежедневно, рискуя здоровьем, без перерывов, без выходных они помогают нашим пенсионерам, одиноким. Из-за коронавируса поход в магазин, аптеку, на улицу опасен для пожилых. Ребята, знаю, что вы тоже устаете, что это и физически, и морально не просто. Но вы для меня, да и для всех жителей Дзержинского – армия добра», — написала Иванова.

Она добавила, что важно не только оставаться дома, но и быть рядом с теми, кто одинок, дать почувствовать им защиту. По словам Ивановой, волонтеры ежедневно покупают продукты, лекарства и привозят их домой, помогают разобраться с оплатой телефона и коммуналки онлайн. Доброволец за день успевает выполнить 7-10 заявок.

Получить помощь жители Дзержинского могут, позвонив по телефону горячей линии:8(495)550-03-03.

Присоединиться к команде волонтеров можно, написав в директ.

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