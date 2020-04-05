РИАМО - 5 апр. В Подмосковье идет тестирование системы электронных пропусков на выход из дома в период эпидемии, однако запускать эту систему пока не планируется, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Такая система тестируется (возможность оставлять уведомления на сайте, чтобы выйти из дома – ред.), ее не стоит бояться, не стоит здесь паниковать. Она будет максимально удобной, и на сайте mosreg.ru мы на следующей неделе вывесим всю необходимую информацию, как она будет работать. Она создается для того, чтобы в случае необходимости мы могли ее включить», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор также выразил надежду, что в Подмосковье не придется вводить пропуска для контроля за соблюдением режима самоизоляции.

«Мы ведем предварительную работу (по вводу спецпропусков – ред.). Ключевое все-таки, идеальный вариант - не жестить ни в коем случае, а (воздействовать – ред.) разъяснением и убеждением. И мы видим по комментариям, по ситуациям на улицах, что абсолютное большинство осознают и понимают (необходимость самоизоляции – ред.)», - заключил Воробьев.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье действует режим повышенной готовности. Жители любого возраста должны соблюдать домашний режим, однако не запрещено выходить на улицу за продуктами и лекарствами. Также можно покидать квартиру тем, кто продолжает трудиться на своем рабочем месте. Кроме того, можно выбрасывать мусор и выгуливать собаку.

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