РИАМО - 5 апр. Депутат Московской городской думы Евгений Ступин сообщил, что заражен коронавирусом, он находится на карантине.

«У меня подтвердился коронавирус. 30 марта, в понедельник, вызванный мною домой из-за температуры врач взяла анализ на коронавирус», — написал Ступин на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Депутат добавил, что он находится на карантине, все симптомы заболевания уже прошли.

В Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек.

Из-за распространения коронавируса в Москве и Московской области действует режим повышенной готовности: по возможности сотрудников перевели на удаленный формат работы, учебные учреждения перешли на дистанционное обучение до 1 мая.

Для жителей региона ввели режим самоизоляции. Не стоит выходить из дома без веской причины. Покидать квартиру можно в случаях: угрозы жизни и здоровью, для обращения за экстренной помощью, для похода на работу, в аптеку, в ближайший магазин за товарами первой необходимости, для выноса мусора и выгула собак на расстоянии 100 метров от дома.

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