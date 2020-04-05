РИАМО - 5 апр. На территории Москвы за сутки зафиксировали 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Все зарегистрированные случаи Covid-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму», - говорится в сообщении.

По данным за 4 апреля, в Москве насчитывалось 3357 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для борьбы с коронавирусом в столице мобилизуют максимально большое количество больниц. Всего будет подготовлено около 20 тысяч коек.

Ранее москвичам пояснили, что в период действия режима всеобщей самоизоляции частота выхода из дома не ограничена. Тем не менее, нарушать домашний режим можно только в случае крайней необходимости.

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