РИАМО - 5 апр. На территории Московской области перепрофилируются больницы на случай распространения коронавирусной инфекции, всего до конца апреля создадут около 5 тысяч коек для возможных больных COVID-19, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы должны открыть порядка 5 тысяч подобных коек. Дай бог, чтобы все эти койки, которые мы создаем, нам никогда не пригодились. Но ситуация такова, что мы должны предусмотреть все необходимое», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в новые больницы и отделения готовятся выйти сотни квалифицированных медиков.

«Они проходят сейчас оперативно обучение. Они общаются с врачами из Коммунарки, берут лучший опыт. Минздрав Московской области проводит большую работу по обучению больших групп медиков», - добавил Тресков.

Чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции, власти Москвы и Подмосковья вводят ограничительные меры для жителей. В регионе объявлен режим самоизоляции для всех граждан.

Также на территории столичного региона введен режим повышенной готовности: по возможности сотрудников перевели на удаленный формат работы, до 1 мая учебные учреждения перешли на дистанционное обучение и закрылись все кафе, рестораны, салоны красоты и непродуктовые магазины.

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