РИАМО - 5 апр. В Москве в период действия режима всеобщей самоизоляции не предусмотрено ограничений на частоту выхода из дома, сообщил депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

«Не существует кого-то жесткого лимита, как часто выходить, сколько раз в неделю, поэтому по мере необходимости, когда вам нужно в магазин, вы можете идти», — сказал Щитов в прямом эфире в Instagram.

При этом депутат напомнил, что перед выходом из дома следует принять меры по профилактике коронавирусной инфекции.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для всех жителей введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, за продуктами в ближайший магазин и за лекарствами в ближайшую аптеку.

Кроме того, выходить из дома могут люди, продолжающие трудиться на своем рабочем месте. Разрешается выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не дальше 100 метров от дома. Также покидать квартиру можно в случае угрозы жизни и здоровью.

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