РИАМО - 5 апр. В течение предстоящей недели в столичном регионе ожидаются осадки в виде дождей, а в пятницу из-за холодного фронта пройдут ливни и усилится ветер, температура воздуха днем будет варьироваться от плюс 3 до плюс 15 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода на предстоящей неделе будет противоречивая, что, как правило, является лишь характерным подтверждением неустойчивости в течение атмосферных процессов переходного весеннего периода. В Москве днем в воскресенье плюс 4 – плюс 6 градусов, в ночь на понедельник подморозит до минус 1 – минус 3 градусов, а после полудня будет всего плюс 3 – плюс 5 градусов», — сказал Тишковец.

Он отметил, что во вторник благодаря антициклону в столичном регионе немного распогодится, но увеличатся суточные колебания температуры. Так, под утро около минус 1 – минус 6 градусов, но уже днем воздух прогреется до плюс 5-10 градусов.

По его словам, из-за очередного атлантического циклона в среду ожидаются осадки в виде дождя. В ночное время температура воздуха будет колебаться около 0 – плюс 5 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 11 градусов.

«В четверг в теплом и сухом секторе этого циклона, обойдется уже без существенных осадков, неуверенно выглянет солнце, минимальная температура минус 1 – плюс 4 градуса, а день обещает стать самым теплым на неделе, плюс 10 – плюс 15 градусов, что на 3-4 градуса выше нормы», — добавил Тишковец.

Эксперт отметил, что в пятницу погодную идиллию вновь нарушит холодный фронт, усилится ветер, прошумят ливни, которые к выходным опять начнут переходить в заряды мокрого снега.

Он уточнил, что показания термометров в пятницу понизятся до плюс 5-10 градусов. Выходные же дни температура воздуха в дневные часы будет в диапазоне от плюс 2 до плюс 7 градусов, что на 2 градуса прохладнее положенного по многолетним наблюдениям.

«В общем, в условиях карантина, такая чехарда в погоде пока не особо будет благоприятствовать желанию людей стремиться выходить на улицу без особых на то причин», — в заключении сказал Тишковец.