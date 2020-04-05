РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В Подольске беременных жительниц обязали посещать гинеколога и других специалистов роддома округа без сопровождения родственников, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Подольском родильном доме временно введены ограничения на посещение пациентов стационара согласно постановлению Главного санитарного врача Московской области. Так, посещение врача гинеколога, скрининга и других специалистов будут проходить без сопровождения друзей или родственников. Также ограничен допуск посетителей в гинекологические отделения», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в роддоме временно запрещены партнерские роды. Передача личных вещей или продуктов для пациентов гинекологических отделений будет осуществляться: по рабочим дням с 16:00 до 19:00; по выходным дням с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

В Московской области действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для всех жителей Подмосковья введен режим самоизоляции, выходить из дома можно в случаях: угрозы жизни и здоровью, для обращения за экстренной помощью, похода на работу, в ближайших магазин за товарами первой необходимости, в аптеку. Покидать квартиру можно для выгула собак не дальше 100 метров от дома и для выноса мусора.

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