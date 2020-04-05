РИАМО - 5 апр. Сотрудники подмосковных предприятий, продолжающие посещать свое рабочее место во время эпидемии коронавируса, должны быть обеспечены средствами защиты за счет работодателя, кроме того, на рабочих местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев ужесточил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья.

«Все работодатели должны помнить: они обязаны обеспечить максимальную безопасность сотрудников. Если ваш директор говорит вам выходить, он должен предоставить вам средства защиты - маски, перчатки, жидкости для дезинфекции. А помещение, где вы работаете, необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать», - написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что отныне работодатели обязаны обеспечить на рабочих местах соблюдение социальной дистанции – люди должны находиться как минимум в 1,5 метрах друг от друга.

Воробьев напомнил, что период самоизоляции и ограничительных мер продлен в регионе до 1 мая. Это связано с тем, что пик эпидемии еще не пройден.

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