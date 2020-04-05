РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Рынки, магазины стройматериалов и салоны красоты Подольска приостановили свою деятельность для профилактики распространения коронавируса, прошла проверка соблюдения этих требований, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка администрации округа.

В Подольске 4 апреля Главный государственный санитарный врач территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, полицейские и сотрудники администрации округа провели рейд по соблюдению требований постановления губернатора Московской области предприятиями, подлежащими временному приостановлению деятельности.

«Всего в ходе рейда было проверено 29 предприятий, а именно: строительные рынки - «Покров», «Елисаветинский», «Львовский», крупные магазины стройматериалов, парикмахерские и салоны красоты, ателье и объекты общественного питания. По результатам проверки нарушений не выявлено, все проверяемые объекты закрыты»,- говорится в сообщении.

В Московской области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, из-за чего закрыты кафе, салоны красоты, рынки и непродовольственные магазины.

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