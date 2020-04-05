РИАМО - 5 апр. Ситуация с распространением коронавируса пока не требует введения пропускного режима в Подмосковье, однако такая возможность не исключена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье – и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам. Но даже если такой режим будет введен, все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь. Мы постараемся выстроить работу именно так», - написал Воробьев в Instagram.

Он пояснил, что продолжающим работать организациям необходимо составить список сотрудников, которые не ушли на удаленку. Важно, чтобы работу не посещали пожилые и люди с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска и должны сидеть дома.

«Выдайте тем, кто приходит на рабочие места, документ об этом, чтобы они могли при необходимости предъявить его сотрудникам полиции», - добавил Воробьев.

Из-за распространения нового коронавируса в Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома разрешается в случае крайней необходимости, например, если закончились продукты или лекарства. Пожилым людям товары первой необходимости доставляют на дом волонтеры.

Кроме того, в Московской области наложены ограничения на работу организаций и предприятий. Закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 АПРЕЛЯ

- Разобрались, как работает столичная система мониторинга за больными коронавирусом

- Губернатор о продлении периода самоизоляции до 1 мая и ограничительных мерах в Подмосковье