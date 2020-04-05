РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Около 300 новорожденных появились на свет в родильном доме подмосковного Подольска в марте, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В роддоме Подольска 2 апреля провели 17 родов, в том числе в экстренном порядке была прооперирована женщина с аномалией развития матки и с 2 рубцами на матке после 2 кесаревых сечений. Операция прошла успешно. Мама и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии.

«Всего за прошедший март месяц в нашем роддоме появились на свет: 137 мальчиков, 139 девочек, из них 4 двойни», - говорится в сообщении.