РИАМО - 5 апр. Информация о том, что сотрудники столичной мэрии заболели коронавирусом, является ложной, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Среди всех зафиксированных случаев заражения нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий», — отмечается в материале.
Оперштаб рекомендует доверять только официальным источникам информации.
В Москве и Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, для всех жителей действует домашний режим. Нельзя выходить на улицу без веской причины
Распространения коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Вирус распространился по всему миру. На данный момент в мире насчитывается около 1,2 миллиона заболевших, из них более 64 тысяч пациентов скончались, а выздоровели более 247 тысяч человек.
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Текстовая трансляция
5 АПРЕЛЯ
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