РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В гинекологическом отделении роддома Подольска удалили опухоль яичника у молодой женщины, операция прошла успешно, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на сложную ситуацию в стране, которая затрагивает и медицину в том числе в гинекологии нашего родильного дома, 4 апреля прошли 4 экстренные операции. Одна из них - по поводу перекрута большой опухоли яичника (кистома объемом около 1,5 литров) у молодой женщины. Опухоль удалена лапароскопическим доступом с сохранением здоровой ткани яичника», - говорится в сообщении.

Помимо этого, за прошедшие сутки было принято 18 родов. Среди них экстренное кесарево сечение по поводу преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Несмотря на большую кровопотерю, мама и новорожденный находятся в удовлетворительно состоянии.