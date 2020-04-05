РИАМО - 5 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил перечень предприятий и организаций, которые могут функционировать в регионе во время эпидемии коронавирусной инфекции, соответствующие изменения внесены в постановление о введении в Подмосковье режима повышенной готовности.

Обновленный документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

«В период с 4 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года ограничения, установленные настоящим постановлением, не распространяются на следующие организации <…>: непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям», - говорится в документе.

В указанную категорию входят организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения, а также предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного госконтроля в области промышленной безопасности.

Кроме того, в эту категорию входят организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения, организации атомной промышленности, сельхозотрасли, агропромышленного комплекса, производители пищевой продукции и кормов для животных. Также это организации, выполняющие работы по отлову безнадзорных животных, и организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов.

Ограничительные меры не распространяются на организации, обеспечивающие жителей продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости, а также на обслуживающие эти предприятия склады и транспортно-логистические компании.

Из-под действия постановления выведены организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и лекарственные средства, медизделия, тепловизоры, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха.

Также могут функционировать организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, организации жилищно-коммунального обслуживания, нефтепродуктообеспечения, осуществляющие транспортное обслуживание населения. Могут работать предприятия, предоставляющие неотложные финансовые услуги и выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, ограничения не распространяются на производителей стройматериалов, застройщиков, организации, выполняющие геодезический и строительный контроль и экспертизы.

Воробьев пояснил в Instagram свое решение уточнить список предприятий, которые могут работать в период эпидемии.

«Во-первых, у нас в Подмосковье есть стратегические заводы. Останавливать их работу никто не собирается. Во-вторых, у нас много гражданских предприятий, государственных и частных. Кто-то собирает автомобили, кто-то производит продукты питания. Контракты заключены на месяцы вперед. Есть строительные комплекс, склады товаров первой необходимости, логистические компании. Все они должны продолжать деятельность, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить людей своей продукцией», - отметил Воробьев.

Он также напомнил, что рестораны и кафе могут работать, но только на вынос или доставку.

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